Hieren de bala a dos hombres en el fraccionamiento San Antonio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ataque armado en el fraccionamiento San Antonio deja dos hombres heridos y trasladados a un hospital.

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 20:20 horas, sobre la calle Carlos V casi esquina con la calle Carlos Magno.

Dos hombres que se encontraban platicando sobre la banqueta, fueron atacados a balazos desde un vehículo en movimiento.

Tras la agresión, las víctimas que trataron de huir de sus agresores, quedaron malheridos al interior de una vivienda, donde fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Veteranos.

Luego de ser valorados de sus lesiones, los dos heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La zona del ataque fue asegurada y resguardada por policías municipales y efectivos del Ejército.