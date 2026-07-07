$!Hieren de bala a hombre en la Salvador Alvarado, Culiacán; dos automóviles también recibieron impactos

La agresión fue reportada alrededor de las 16:20 horas sobre la calle Coras, entre las vialidades Constituyentes Luis M. Rojas y Constituyentes Andrés Magallón, luego de que al número de emergencias 911 se informara sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

Un hombre resultó herido de bala durante un ataque armado registrado la tarde de este martes 7 de julio en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, donde además dos vehículos estacionado fueron alcanzados por los disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Kevin Giovanni, se encontraba frente a un domicilio cuando fue sorprendida por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo atención médica.

Durante la agresión también resultó dañado un automóvil Volkswagen tipo “Vocho”, de color gris y modificado, además de un Jeep Compass negro. Ambos presentaron impactos de bala en la carrocería.

La zona fue acordonada por las autoridades debido a la presencia de casquillos percutidos y demás indicios balísticos. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.