Seguridad
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Violencia

Hieren de bala a hombre en la Salvador Alvarado, Culiacán; dos automóviles también recibieron impactos

La víctima, identificada como Kevin Giovanni, fue trasladada a un hospital tras la agresión; un Volkswagen tipo “Vocho” modificado y un Jeep Compass negro quedó dañado durante el ataque
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/07/2026 17:19
07/07/2026 17:19

Un hombre resultó herido de bala durante un ataque armado registrado la tarde de este martes 7 de julio en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, donde además dos vehículos estacionado fueron alcanzados por los disparos.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:20 horas sobre la calle Coras, entre las vialidades Constituyentes Luis M. Rojas y Constituyentes Andrés Magallón, luego de que al número de emergencias 911 se informara sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Kevin Giovanni, se encontraba frente a un domicilio cuando fue sorprendida por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo atención médica.

Durante la agresión también resultó dañado un automóvil Volkswagen tipo “Vocho”, de color gris y modificado, además de un Jeep Compass negro. Ambos presentaron impactos de bala en la carrocería.

La zona fue acordonada por las autoridades debido a la presencia de casquillos percutidos y demás indicios balísticos. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

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