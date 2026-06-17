Hieren de bala a hombre frente a su domicilio en Villa Juárez, Navolato

Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego luego de ser atacado por sujetos armados frente a su domicilio en la colonia José Vasconcelos, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Enrique, de 47 años de edad, quien recibió varios impactos de bala durante la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables viajaban a bordo de un automóvil sedán color azul y, tras cometer el ataque, escaparon con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó internado bajo observación médica.

Elementos de seguridad implementaron un operativo en la zona para recabar información sobre los agresores y preservar posibles evidencias relacionadas con el atentado.