Seguridad
|
Violencia

Hieren de bala a José Jesús cerca del Parque Martiniano Carvajal, en Mazatlán

La víctima, de 52 años, se encontraba sentado en la acera de la Calle Aquiles Serdán cuando fue agredido con armas de fuego
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/08/2026 16:38
04/08/2026 16:38

MAZATLÁN._ Un hombre fue agredido a balazos cuando se encontraba sentado sobre la acera de la Calle Aquiles Serdán, en el Centro de la ciudad.

Las detonaciones fueron reportadas a las 16:30 horas, indicando la esquina de la Calle Aquiles Serdán y Callejón Chávez, junto al Parque Martiniano Carvajal y a escasos 20 metros del Malecón.

José Jesús, de 52 años, como se identificó al lesionado, se encontraba sentado en la acera cuando fue víctima de una agresión a disparos por parte de hombres en motocicleta que se detuvieron frente a él y le dispararon en varias ocasiones.

$!Hieren de bala a José Jesús cerca del Parque Martiniano Carvajal, en Mazatlán

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y tras valorar al hombre agredido, lo trasladaron de urgencia a un hospital con heridas graves.

La zona fue acordonada y resguardada por municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

#Violencia
#Inseguridad
#Mazatlán
#Balazos
#Agresión
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube