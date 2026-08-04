$!Hieren de bala a José Jesús cerca del Parque Martiniano Carvajal, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue agredido a balazos cuando se encontraba sentado sobre la acera de la Calle Aquiles Serdán, en el Centro de la ciudad.

Las detonaciones fueron reportadas a las 16:30 horas, indicando la esquina de la Calle Aquiles Serdán y Callejón Chávez, junto al Parque Martiniano Carvajal y a escasos 20 metros del Malecón.

José Jesús, de 52 años, como se identificó al lesionado, se encontraba sentado en la acera cuando fue víctima de una agresión a disparos por parte de hombres en motocicleta que se detuvieron frente a él y le dispararon en varias ocasiones.