Hieren de bala a joven durante persecución en Navolato

Un joven hombre resultó herido de bala durante una persecución la tarde de este sábado 23 de agosto en la colonia Chulavista, en Navolato.

La víctima fue identificada como Jesús, de 22 años de edad, quien según informes se encontraba circulando en su vehículo por las calles de la colonia en mención cuando civiles armados empezaron a perseguirlo a balazos.

Jesús sufrió lesiones por varios de los disparos y los responsables emprendieron la huida. El joven fue atendido en el lugar de los hechos y luego trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

En un principio había sido ingresado en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Navolato, donde fue estabilizado, pero posteriormente fue transportado a una clínica de Culiacán debido a que sus heridas eran de gravedad.

Personal policial acudió al nosocomio tras recibir el reporte del hecho, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.