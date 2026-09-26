$!Hieren de bala a menor pasajero de transporte por plataforma en Mazatlán

MAZATÁN._ Un joven de 17 años, quien viajaba junto con su familia en un automóvil de transporte por plataforma, resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital.

El ataque armado se registró a las 19:45 horas sobre la carretera Internacional en el tramo comprendido entre la Avenida del Delfín y la Rafael Buelna, en el Infonavit Playas.