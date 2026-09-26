$!Hieren de bala a menor pasajero de transporte por plataforma en Mazatlán

MAZATÁN._ Un joven de 17 años, quien viajaba junto con su familia en un automóvil de transporte por plataforma, resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital.
El ataque armado se registró a las 19:45 horas sobre la carretera Internacional en el tramo comprendido entre la Avenida del Delfín y la Rafael Buelna, en el Infonavit Playas.
Al parecer, hombres armados dispararon contra el automóvil Hyundai i10 sedán utilizado para el servicio de transporte por plataforma, donde viajaban el prestador del servicio y tres integrantes de una familia, dejando herido a un adolescente que viajaba en el asiento del copiloto.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y trasladaron al herido, identificado como Jesús “N”, a un hospital para su atención médica.
La zona fue acordonada por autoridades de los tres órdenes de gobierno y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.