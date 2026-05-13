$!Hieren de bala a militar retirado en la colonia Estero de Mazatlán

El ataque armado se registró a las 13:20 horas, en un domicilio de la calle Río de las Cañas entre las calles Trópico de Cáncer y Río San Lorenzo.

MAZATLÁN._ Un militar retirado resultó herido luego de un ataque armado en su contra cuando llegaba a su domicilio en la colonia Estero; fue trasladado de urgencia a una clínica particular.

El herido, un adulto mayor retirado del Ejército, al parecer llegaba a su domicilio cuando fue agredido por hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones, la víctima logró ingresar a su domicilio y logró resguardarse de las balas, pero resultó herido.

El ex militar fue trasladado a una clínica cercana a su domicilio, donde se reporta estable. La zona del ataque fue acordonada por Policías y elementos federales de las diferentes corporaciones, hasta la llegada de los Peritos de la Fiscalía General del Estado.

El herido fue identificado como Francisco “N”, de 75 años de edad.