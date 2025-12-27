$!Hieren de bala a motociclista por el Libramiento La Costerita, al sur de Culiacán

Una persona resultó herida por proyectil de arma de fuego tras una presunta agresión sobre el Libramiento Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.
El hecho fue reportado a autoridades cerca de las 13:00 horas de este sábado, justo enfrente del complejo de La Primavera, en sentido de oriente a poniente.
Hasta el momento no se han brindado detalles respecto a la mecánica de los hechos, ni la gravedad de las heridas.
En la escena quedó abandonada una motocicleta color azul, detrás de ella dos cascos, y junto a los cascos una prenda de color verde oscuro con manchas de sangre.
Asimismo, en el lugar se encuentra una camioneta pick up con redilas de modelo antiguo.
Sobre la cinta asfáltica se aseguraron varios casquillos percutidos de arma corta, con los que se habría cometido la agresión.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, ni se ha precisado la gravedad de sus heridas.
Uno de los carriles de oriente a poniente de la rúa permanece cerrado por elementos del Ejército Mexicano y de policías estatales.