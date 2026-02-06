Seguridad
Hieren de bala a un automovilista en la Colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán

En su intento por escapar, la víctima bajó la calle de reversa y chocó contra otro automóvil que estaba estacionado
Noroeste/Redacción |
Un hombre fue atacado a balazos a bordo de un vehículo durante la tarde de este viernes en la Colonia Rubén Jaramillo, al norte de Culiacán.

Según versiones en el lugar, el hombre estaba en el cruce de la Calle Júpiter con la Calle Estrella, dentro de un carro Volkswagen Jetta Clásico color gris oscuro, cuando sujetos armados llegaron y le dispararon de frente.

En su intento por escapar, la víctima bajó de reversa por la Calle Júpiter, y chocó contra otro automóvil Hyundai Sonata color azul oscuro, que estaba estacionado casi en la esquina con la Calle Nova.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima, que permanece sin identificar, resultó herida en el hombro izquierdo e incluso salió por su cuenta de su automóvil.

El reporte de disparos de arma de fuego en el sector movilizó a corporaciones de seguridad y equipos de emergencias cerca de las 15:45 horas de este 6 de febrero, quienes dieron auxilio en el lugar y posteriormente trasladaron al lesionado a un centro de salud.

Hasta el momento, el estado de salud de la víctima se reportó como estable, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron el área para iniciar la investigación del caso.

