$!Hieren de bala a un automovilista en la Colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos a bordo de un vehículo durante la tarde de este viernes en la Colonia Rubén Jaramillo, al norte de Culiacán.

Según versiones en el lugar, el hombre estaba en el cruce de la Calle Júpiter con la Calle Estrella, dentro de un carro Volkswagen Jetta Clásico color gris oscuro, cuando sujetos armados llegaron y le dispararon de frente.

En su intento por escapar, la víctima bajó de reversa por la Calle Júpiter, y chocó contra otro automóvil Hyundai Sonata color azul oscuro, que estaba estacionado casi en la esquina con la Calle Nova.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima, que permanece sin identificar, resultó herida en el hombro izquierdo e incluso salió por su cuenta de su automóvil.