$!Hieren de bala a un hombre cerca de su domicilio del fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos la noche de este viernes 12 de diciembre en el fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán. Según reportes, la víctima se encontraba cerca de su domicilio cuando fue agredido a tiros.
El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Islas Fijis y Mar de Coral, frente a un parque del sector.
Según reportes preliminares, civiles armados se le acercaron al masculino para herirlo con disparos, emprendiendo la huida instantes después.
Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia el lugar luego de recibir el reporte de un lesionado de bala, sin embargo al arribar no encontraron a la víctima, pues ya había sido transportada hacia un hospital en un vehículo particular.
En la esquina de las calles antes mencionadas solo se localizaron casquillos percutidos, dejando indicios de que el ataque ocurrió en dicho punto.
Los efectivos preservaron la escena colocando cinta amarilla de precaución, además de que se acercaron al domicilio del herido para entrevistar a los familiares.
Se espera que arriben los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y labores correspondientes en el lugar de los hechos.