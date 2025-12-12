$!Hieren de bala a un hombre cerca de su domicilio del fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos la noche de este viernes 12 de diciembre en el fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán. Según reportes, la víctima se encontraba cerca de su domicilio cuando fue agredido a tiros.

El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Islas Fijis y Mar de Coral, frente a un parque del sector.

Según reportes preliminares, civiles armados se le acercaron al masculino para herirlo con disparos, emprendiendo la huida instantes después.