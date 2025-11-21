$!Hieren de bala a un hombre dentro de un billar del sector Barrancos, en Culiacán

Un hombre resultó lesionado durante una agresión armada registrada la tarde del viernes 21 de noviembre dentro de un billar ubicado en el fraccionamiento Vinoramas, en el sector Barrancos de Culiacán.
La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue atacada a tiros por al menos un individuo armado mientras se encontraba en el interior del establecimiento ubicado la avenida Vinoramas, casi esquina con la calle Varsovia.
El hecho fue reportado al número 911, lo que generó la movilización de distintas corporaciones policiacas. Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y encontraron al hombre con heridas de bala, brindándole atención inicial.
Posteriormente, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital.
Durante el traslado, personal militar escoltó la ambulancia para garantizar la seguridad tanto del herido como del personal de rescate.
El área fue asegurada por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de preservar indicios, en tanto que la Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las investigaciones y realizar los procedimientos correspondientes en la escena del ataque.