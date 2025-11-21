$!Hieren de bala a un hombre dentro de un billar del sector Barrancos, en Culiacán

Un hombre resultó lesionado durante una agresión armada registrada la tarde del viernes 21 de noviembre dentro de un billar ubicado en el fraccionamiento Vinoramas, en el sector Barrancos de Culiacán. La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue atacada a tiros por al menos un individuo armado mientras se encontraba en el interior del establecimiento ubicado la avenida Vinoramas, casi esquina con la calle Varsovia.

El hecho fue reportado al número 911, lo que generó la movilización de distintas corporaciones policiacas. Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y encontraron al hombre con heridas de bala, brindándole atención inicial. Posteriormente, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital.