Hieren de bala a un hombre en agresión armada en Urbivillas del Prado, en Culiacán

Un hombre identificado como Matuzalén, de 45 años de edad, resultó herido tras ser víctima de una agresión a balazos durante la noche de este viernes, al norte de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Urbivillas del Prado, en el entronque de la avenida Amapa y la calle Secuoya, a las 21:00 horas.

Hasta el momento no se ha revelado el estado de salud ni la gravedad de las heridas que presenta el hombre, quien fue trasladado a un hospital.

En el lugar, personal de Cruz Roja Mexicana le brindaron primeros auxilios previo a su movilización.

En tanto, la zona permaneció resguardada y acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras que agentes ministeriales acudieron a dar fe del hecho e iniciar las indagatorias.