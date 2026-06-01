Hieren de bala a un hombre en Culiacancito durante la madrugada de este lunes

CULIACÁN. _ Un hombre de 32 años de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego tras sufrir una agresión armada en las inmediaciones de la comunidad de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito.

La persona afectada, a quien identificaron como Jesús Ángel, presentó tres impactos de bala localizados en el antebrazo, una pierna y el estómago. El hecho se registró durante las primeras horas de este lunes en la citada población del municipio de Culiacán.

Luego de sufrir el atentado, el herido requirió traslado de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad. Debido a las condiciones de salud en las que se encontraba, ingresó de manera directa al área de quirófano con la finalidad de recibir atención médica especializada por parte del personal de guardia.

De acuerdo con los reportes sobre su estado de salud actual, el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo observación médica continua, donde su condición es reportada como grave a consecuencia de la seriedad de las lesiones presentadas.

Por su parte, personal de las autoridades ministeriales se encargó de iniciar con las investigaciones correspondientes en el lugar del percance y el nosocomio para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.