$!Hieren de bala a un hombre en el Infonavit Jabalíes de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con disparos de arma de fuego se registró la noche de este martes en un estacionamiento del Infonavit Jabalíes, dejando un hombre herido.

El ataque se reportó a las 22:00 horas de este martes 25 de agosto, indicando la calle Marco Antonio Arroyo Camberos y el Andador José Ángel Espinoza Ferrusquilla del Infonavit Jabalíes.

Vecinos reportaron al menos cuatro detonaciones de arma de fuego que se mezclaron con el ruido de los escapes de motocicletas y luego de esperar unos minutos, salieron de sus viviendas y descubrieron a un hombre tirado entre los autos estacionados.