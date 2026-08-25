$!Hieren de bala a un hombre en el Infonavit Jabalíes de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con disparos de arma de fuego se registró la noche de este martes en un estacionamiento del Infonavit Jabalíes, dejando un hombre herido.
El ataque se reportó a las 22:00 horas de este martes 25 de agosto, indicando la calle Marco Antonio Arroyo Camberos y el Andador José Ángel Espinoza Ferrusquilla del Infonavit Jabalíes.
Vecinos reportaron al menos cuatro detonaciones de arma de fuego que se mezclaron con el ruido de los escapes de motocicletas y luego de esperar unos minutos, salieron de sus viviendas y descubrieron a un hombre tirado entre los autos estacionados.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y brindaron la atención prehospitalaria al herido, para después trasladarlo a un hospital.
La zona fue acordonada por los elementos del Ejército y comenzaron a recabar evidencias; a unos 30 metros del hombre lesionado se localizó una pistola escuadra tirada sobre la banqueta de la calle Marco Antonio Arroyo
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.