Hieren de bala a un hombre en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este domingo en el Infonavit Jabalíes dejó un hombre lesionado por disparos de arma de fuego.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 20:00 en el mismo estacionamiento de la calle Marco Antonio Arroyo Camberos y el andador José Ángel Espinoza Ferrusquilla donde otro hombre fue herido de bala la noche del pasado jueves 27 de agosto.

El herido era trasladado en un vehículo particular hasta las instalaciones del Hospital de la Cruz Roja, pero en el trayecto y por la velocidad inmoderada, el automóvil fue detenido para una inspección en un reten implementado por elementos del Ejército sobre la avenida Gabriel Leyva a la altura de la colonia Klein.

Los efectivos fueron informados sobre la emergencia y los escoltaron en su trayecto hasta la Cruz Roja, donde el herido fue ingresado.