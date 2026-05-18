$!Hieren de bala a un hombre en el sector Las Quintas de Culiacán; abandonan prenda con sangre de la víctima

Un hombre resultó herido durante un ataque a balazos registrado la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán.
El atentado fue reportado alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Laguna Salada y Yuriria.
Cabe señalar que en ese mismo punto, aproximadamente a las 12:00 horas, fue localizada una persona asesinada a balazos tras otra agresión armada ocurrida en la zona.
En este nuevo hecho, autoridades encontraron a una persona tendida sobre el pavimento con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y posteriormente acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindar atención al lesionado.
Los socorristas estabilizaron a la víctima, le colocaron vendajes y posteriormente la trasladaron en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.
En la escena quedaron diversos indicios balísticos, además de prendas de vestir de la víctima con visibles manchas de sangre.
La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes por este segundo ataque armado ocurrido en menos de cuatro horas en el mismo sector.