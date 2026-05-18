$!Hieren de bala a un hombre en el sector Las Quintas de Culiacán; abandonan prenda con sangre de la víctima

Un hombre resultó herido durante un ataque a balazos registrado la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El atentado fue reportado alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Laguna Salada y Yuriria.

Cabe señalar que en ese mismo punto, aproximadamente a las 12:00 horas, fue localizada una persona asesinada a balazos tras otra agresión armada ocurrida en la zona.

En este nuevo hecho, autoridades encontraron a una persona tendida sobre el pavimento con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y posteriormente acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindar atención al lesionado.