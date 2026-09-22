$!Hieren de bala a un hombre en intento de despojo de una motocicleta en la colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, resultó con una herida de bala en una pierna, luego de resistirse al despojo de su motocicleta.

Por la cercanía al lugar del ataque fue ingresado al Hospital Margarita Maza de Juárez donde fue estabilizado y después fue trasladado en una ambulancia de Bomberos Veteranos a otro hospital para su atención médica.