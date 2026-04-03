$!Hieren de bala a un hombre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó herido de bala este viernes en hechos registrados en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

El lesionado fue trasladado a un hospital con impactos de bala en la pierna derecha, cerca de la región pélvica.

Vecinos alertaron por disparos de arma de fuego cerca de las 19:30 horas, y personal del Ejército Mexicano actuó como primer respondiente y acordonó la zona.