$!Hieren de bala a un hombre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó herido de bala este viernes en hechos registrados en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.
El lesionado fue trasladado a un hospital con impactos de bala en la pierna derecha, cerca de la región pélvica.
Vecinos alertaron por disparos de arma de fuego cerca de las 19:30 horas, y personal del Ejército Mexicano actuó como primer respondiente y acordonó la zona.
La escena se encontró sobre la calle Maximiliano Gámez, entre las calles Constituyente Hilario Medina y Cruz Medina, en los límites con las colonias Pemex y Ferrocarrilera.
Hasta el momento no se han revelado las circunstancias en que resultó herido el hombre.
Elementos castrenses mantuvieron asegurada la zona, hasta que minutos después peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para recabar indicios y comenzar la investigación del caso.