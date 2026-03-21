$!Hieren de bala a un hombre en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó con una herida de bala en un pie este sábado en Mazatlán, tras detonaciones registradas en la colonia Felipe Ángeles.
Las detonaciones fueron reportadas a las 20:40 horas en la esquina de las calles Principal y V. Zuñiga.
Al parecer, el lesionado circulaba en una bicicleta cuando fue atacado con al menos tres disparos de arma de fuego al llegar a la mencionada esquina; como pudo, se trasladó a esconderse en el patio trasero de una vivienda.
Elementos del Ejército, policía municipales y de Investigación llegaron al lugar y por los gritos de ayuda encontraron a un hombre con una herida de bala en un pie y por protocolo solicitaron una ambulancia.
Socorristas de Cruz Roja atendieron al herido en el lugar y tras contener la hemorragia, lo trasladaron a un hospital.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del peritaje del escena.