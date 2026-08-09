$!Hieren de bala a un hombre en la colonia Santa Elena, cerca de la estación del ferrocarril en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Santa Elena. Paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La serie de detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 19:40 horas, indicando la calle Mercurio entre la avenida Las Américas y la calle Privada del Malecón de la colonia Santa Elena.
Versiones de testigos indican que hombres armados dispararon desde un vehículo contra un hombre sentado afuera de una vivienda, el cual quedó malherido y tendido sobre la banqueta.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios en el lugar del ataque y después de contener una hemorragia en la cabeza, lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales quienes mantuvieron vigilancia hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.