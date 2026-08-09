$!Hieren de bala a un hombre en la colonia Santa Elena, cerca de la estación del ferrocarril en Mazatlán

La serie de detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 19:40 horas, indicando la calle Mercurio entre la avenida Las Américas y la calle Privada del Malecón de la colonia Santa Elena.

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Santa Elena. Paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Versiones de testigos indican que hombres armados dispararon desde un vehículo contra un hombre sentado afuera de una vivienda, el cual quedó malherido y tendido sobre la banqueta.

Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios en el lugar del ataque y después de contener una hemorragia en la cabeza, lo trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona fue acordonada por policías municipales quienes mantuvieron vigilancia hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.