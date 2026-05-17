$!Hieren de bala a un hombre en la Rubén Jaramillo, en Culiacán; dejan cerdito de peluche en la escena

Un hombre fue atacado a balazos durante la tarde de este domingo 17 de mayo en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán, donde además fue localizado un cerdito de peluche rosa junto a rastros de sangre en la escena. El reporte fue emitido alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles Venus y Galaxia, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida. Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y localizaron evidencias del ataque; sin embargo, la víctima ya no se encontraba en el lugar.







De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría sido trasladado por particulares a un hospital antes de la llegada de las autoridades. En la escena quedó un charco de sangre sobre el pavimento y, a un costado, un cerdito de peluche color rosa, objeto que llamó la atención de las corporaciones debido a un caso similar registrado recientemente en la ciudad. El pasado viernes 15 de mayo, un menor de 17 años identificado como Carlos René fue asesinado a balazos mientras caminaba cerca del bulevar Helbert, en la colonia Solidaridad.



