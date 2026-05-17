$!Hieren de bala a un hombre en la Rubén Jaramillo, en Culiacán; dejan cerdito de peluche en la escena

Un hombre fue atacado a balazos durante la tarde de este domingo 17 de mayo en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán, donde además fue localizado un cerdito de peluche rosa junto a rastros de sangre en la escena.
El reporte fue emitido alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles Venus y Galaxia, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y localizaron evidencias del ataque; sin embargo, la víctima ya no se encontraba en el lugar.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría sido trasladado por particulares a un hospital antes de la llegada de las autoridades.
En la escena quedó un charco de sangre sobre el pavimento y, a un costado, un cerdito de peluche color rosa, objeto que llamó la atención de las corporaciones debido a un caso similar registrado recientemente en la ciudad.
El pasado viernes 15 de mayo, un menor de 17 años identificado como Carlos René fue asesinado a balazos mientras caminaba cerca del bulevar Helbert, en la colonia Solidaridad.
En aquel hecho, el adolescente quedó sin vida sobre la vía pública y junto al cuerpo también fue localizado un cerdito de peluche rosa con características similares al encontrado este domingo en la colonia Rubén Jaramillo.
Ante esta coincidencia, las autoridades aseguraron la zona y colocaron cinta preventiva para preservar los indicios localizados en el lugar.
Posteriormente arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación.