$!Hieren de bala a un hombre en un depósito lo trasladan grave a un hospital en Mazatlán

Un hombre que resultó herido de bala cuando laboraba en un depósito de cerveza, fue trasladado grave a un hospital, luego de un ataque directo por parte de dos motociclistas que lograron darse a la fuga.
El ataque fue reportado a las 20:00 horas, indicando un depósito de cerveza localizado sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio casi esquina con la calle Francisco Solis de la colonia Niños Héroes.
Al parecer, dos hombres que viajaban a bordo de una moto se detuvieron frente al expendio y sin mediar palabra comenzaron a disparar al dependiente hasta verlo caer.
Policías municipales fueron los primeros respondientes tras el reporte de las detonaciones y al descubrir al hombre malherido, solicitaron un ambulancia, para que lo valorará físicamente.
Socorristas de Cruz Roja que llegaron al lugar colocaron apósitos sobre las heridas para contener la hemorragia y lo trasladaron de inmediato a una clínica particular donde no lo recibieron por la gravedad de sus heridas y fue trasladado hasta un hospital donde fue intervenido de urgencia.