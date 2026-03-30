$!Hieren de bala a un hombre en un depósito lo trasladan grave a un hospital en Mazatlán

Un hombre que resultó herido de bala cuando laboraba en un depósito de cerveza, fue trasladado grave a un hospital, luego de un ataque directo por parte de dos motociclistas que lograron darse a la fuga.

El ataque fue reportado a las 20:00 horas, indicando un depósito de cerveza localizado sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio casi esquina con la calle Francisco Solis de la colonia Niños Héroes.

Al parecer, dos hombres que viajaban a bordo de una moto se detuvieron frente al expendio y sin mediar palabra comenzaron a disparar al dependiente hasta verlo caer.