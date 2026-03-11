$!Hieren de bala a un hombre en un domicilio de la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

La noche de este miércoles 11 de marzo, un hombre identificado como Teodoro “N” fue víctima de un ataque a balazos en una cochera de un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán.

Versiones refieren que la agresión fue perpetrada por civiles armados, quienes se acercaron al hombre y le dispararon sin piedad. Curiosamente, se señala que Teodoro no residía en la casa donde fue atacado.