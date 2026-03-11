$!Hieren de bala a un hombre en un domicilio de la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

La noche de este miércoles 11 de marzo, un hombre identificado como Teodoro “N” fue víctima de un ataque a balazos en una cochera de un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán.
Versiones refieren que la agresión fue perpetrada por civiles armados, quienes se acercaron al hombre y le dispararon sin piedad. Curiosamente, se señala que Teodoro no residía en la casa donde fue atacado.
El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas entre las calles Artículo 27 y Cruz Medina, en esquina de la escuela Cobaes 23.
Tras el suceso, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente para brindar atención médica a Teodoro, quien fue trasladado a un centro médico en estado de salud delicado.
Por su parte, elementos del Ejército Mexicano también se presentaron en el lugar, asegurando la zona mientras peritos y policías de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para recolectar evidencias y continuar con la investigación del caso.