$!Hieren de bala a un hombre en una gasolinera del Libramiento Colosio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en una gasolinera ubicada sobre el Libramiento Colosio, los agresores dispararon en repetidas ocasiones hasta verlo caer y huyeron a toda prisa tras el ataque.
La serie de detonaciones se reportaron a los números de emergencia a las 13:30 horas, indicando la gasolinera sobre la lateral al norte del Paso Superior Sur del Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi esquina con la avenida Acapulco, a la altura de la colonia Rincón de Urías.
Según testimonios, el motociclista circulaba en su unidad entre las bombas de diésel, cuando fue agredido a balazos por hombres armados que también se desplazaban en unidades ligeras.
Policías municipales y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron y resguardaron la zona del ataque hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.
El herido fue identificado en el lugar como Adrián “N”, de 37 años de edad y vecino de la misma colonia Gabriel Leyva.