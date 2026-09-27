$!Hieren de bala a un hombre en una gasolinera del Libramiento Colosio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en una gasolinera ubicada sobre el Libramiento Colosio, los agresores dispararon en repetidas ocasiones hasta verlo caer y huyeron a toda prisa tras el ataque.

La serie de detonaciones se reportaron a los números de emergencia a las 13:30 horas, indicando la gasolinera sobre la lateral al norte del Paso Superior Sur del Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi esquina con la avenida Acapulco, a la altura de la colonia Rincón de Urías.