Hieren de bala a un hombre en zona rural entre Culiacán y Navolato

Un hombre resultó herido de bala la noche de este jueves 16 octubre tras ser atacado a balazos en una zona rural de la sindicatura de Aguaruto, en los límites de Navolato y Culiacán.

La agresión se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Tamaulipas, en las cercanías del sector conocido como Las Coloradas, un área donde confluyen caminos rurales y parcelas agrícolas que conectan ambos municipios.

Testigos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que se dio aviso inmediato a las líneas de emergencia.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal encontraron a un hombre tirado sobre el pavimento con visibles heridas de bala.

La identidad de la víctima no fue dada a conocer pero se le describe como un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de complexión delgada, quien vestía una playera azul y pantalón de mezclilla.

Paramédicos lo auxiliaron y trasladaron de inmediato a un hospital de la capital sinaloense. Refieren que el afectado presentaba al menos dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la cabeza.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron posteriormente al lugar del ataque para recabar indicios, levantar casquillos percutidos y abrir una carpeta de investigación del caso.