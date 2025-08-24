$!Hieren de bala a un hombre frente a ferretería de la Lázaro Cárdenas, en Culiacán; se lo llevaron a un hospital

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante una agresión armada registrada la tarde de este domingo 24 de agosto en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

Según informes, el hecho violento se registró a las 17:45 horas en el cruce de la calle Silvestre Revueltas y la avenida Patria, frente a una ferretería.

Reportes indican que fueron civiles armados los que arribaron al sitio para atacar a balazos a la víctima, sin embargo se desconocen más detalles sobre cómo ocurrió la agresión. Personas reportaron lo sucedido al número de emergencias 9-1-1 para provocar la movilización de las autoridades competentes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y atendieron de emergencias al herido, lo estabilizaron y transportaron hacia un centro médico para brindarle la atención especializada.