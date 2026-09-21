$!Hieren de bala a un joven en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados disparan desde una camioneta y hieren a un joven en la colonia Felipe Ángeles; familiares lo trasladan grave a un hospital.

El ataque armado se reportó a las 16:50 horas, en la calle Norma Corona casi esquina con Diana Laura Riojas de Colosio de la colonia Felipe Ángeles.

Según versiones en el lugar, hombres armados que circulaban en una camioneta se detuvieron frente a la vivienda y dispararon en cuatro ocasiones contra un joven y de inmediato se dieron a la fuga.