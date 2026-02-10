$!Hieren de bala a un joven en un supermercado del sector Tres Ríos, en Culiacán

Un joven fue atacado a balazos por sujetos armados la tarde de este martes en un supermercado del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Según primeros reportes, la víctima se encontraba cerca del mercado cuando civiles a bordo de un motocicleta se le aproximaron para agredirlo a tiros.

Tras el ataque, el joven se resguardó en el inmueble para pedir auxilio. El caso fue reportado a la línea de emergencias 911, provocando la movilización de las autoridades competentes.