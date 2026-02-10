Seguridad
|
Violencia

Hieren de bala a un joven en un supermercado del sector Tres Ríos, en Culiacán

La víctima presentó una herida de bala en la zona del pómulo izquierdo. Autoridades y equipo de paramédicos lo atendieron y trasladaron hacia un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/02/2026 18:01
10/02/2026 18:01

Un joven fue atacado a balazos por sujetos armados la tarde de este martes en un supermercado del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Según primeros reportes, la víctima se encontraba cerca del mercado cuando civiles a bordo de un motocicleta se le aproximaron para agredirlo a tiros.

Tras el ataque, el joven se resguardó en el inmueble para pedir auxilio. El caso fue reportado a la línea de emergencias 911, provocando la movilización de las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano arribaron para resguardar el perímetro y un grupo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ingresó para asistir al lesionado.

La víctima presentó una herida de bala en la parte del pómulo izquierdo. El equipo de rescate lo ingresó en una camilla a una ambulancia y se lo llevaron hacia un hospital.

Más tarde, los elementos de seguridad ingresaron al supermercado para entrevistar a los testigos y rescatar indicios del hecho.

#Violencia
#Ataque a balazos
