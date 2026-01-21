Hieren de bala a un trabajador de autolavado en la Loma de Rodriguera, Culiacán

Un trabajador de un autolavado resultó herido de bala durante la tarde de este miércoles en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

El afectado fue identificado como José Geovanni “N”, de 29 años de edad, a quien trasladaron por sus propios medios a un hospital de la ciudad.

Los informes del hecho señalan que recibió un disparo en la mejilla, que provocó entrada y salida, mientras ejercía su oficio.

Los hechos fueron reportados cerca de las 16:00 horas, y las autoridades arribaron al centro de salud para recabar la declaración y comenzar las investigaciones correspondientes.