$!Hieren de bala a una mujer en la colonia Mundialista al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ En ataque armado hieren a una mujer en la colonia Mundialista; Paramédicos la trasladan grave a un hospital.
El reporte de detonaciones se emitió a las 19:45 horas, indicando la calle Uruguay de la colonia Mundialista como el lugar del ataque.
Versiones en el lugar indicaron que los perpetradores de llegaron a bordo de una moto y le dispararon a la mujer en al menos tres ocasiones.
La mujer quedó tendida afuera de su vivienda hasta que policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital.
La herida fue identificada como Mariana “N”, de 56 años de edad.
La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.