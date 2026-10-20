$!Hieren de bala a una mujer en la colonia Mundialista al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ En ataque armado hieren a una mujer en la colonia Mundialista; Paramédicos la trasladan grave a un hospital.

El reporte de detonaciones se emitió a las 19:45 horas, indicando la calle Uruguay de la colonia Mundialista como el lugar del ataque.

Versiones en el lugar indicaron que los perpetradores de llegaron a bordo de una moto y le dispararon a la mujer en al menos tres ocasiones.