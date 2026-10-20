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Violencia

Hieren de bala a una mujer en la colonia Mundialista al norte de Mazatlán

Versiones en el lugar indicaron que los perpetradores de llegaron a bordo de una moto y le dispararon a la mujer en al menos tres ocasiones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/10/2026 21:07
20/10/2026 21:07

MAZATLÁN._ En ataque armado hieren a una mujer en la colonia Mundialista; Paramédicos la trasladan grave a un hospital.

El reporte de detonaciones se emitió a las 19:45 horas, indicando la calle Uruguay de la colonia Mundialista como el lugar del ataque.

Versiones en el lugar indicaron que los perpetradores de llegaron a bordo de una moto y le dispararon a la mujer en al menos tres ocasiones.

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La mujer quedó tendida afuera de su vivienda hasta que policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital.

La herida fue identificada como Mariana “N”, de 56 años de edad.

La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.

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