Seguridad
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Violencia

Hieren de bala a una mujer en la Invasión El Palmito, en Mazatlán

Tras la agresión, la víctima pidió ayuda a los vecinos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/10/2026 18:15
12/10/2026 18:15

MAZATLÁN._ Una mujer fue herida en el rostro tras agresión en la Invasión El Palmito.

El ataque se reportó a las 16:30 horas, indicando la calle Industrial (la paralela a las vías) y un callejón que conecta dicha calle con la avenida El Delfín.

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Al momento se desconoce cómo ocurrió el ataque, pero la mujer herida solicitó apoyo a los vecinos del lugar quienes solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a la mujer lesionada que presentaba una herida con entrada y salida lateral en el rostro.

La zona del ataque fue asegurada por agentes de la Policía municipal, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército.

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