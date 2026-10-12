$!Hieren de bala a una mujer en la Invasión El Palmito, en Mazatlán

El ataque se reportó a las 16:30 horas, indicando la calle Industrial (la paralela a las vías) y un callejón que conecta dicha calle con la avenida El Delfín.

MAZATLÁN._ Una mujer fue herida en el rostro tras agresión en la Invasión El Palmito.

Al momento se desconoce cómo ocurrió el ataque, pero la mujer herida solicitó apoyo a los vecinos del lugar quienes solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a la mujer lesionada que presentaba una herida con entrada y salida lateral en el rostro.

La zona del ataque fue asegurada por agentes de la Policía municipal, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército.