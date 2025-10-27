Seguridad
|
Violencia

Hieren de bala a una mujer en una refaccionaria de Aguaruto, al poniente de Culiacán

La víctima se encontraba trabajando en el negocio cuando al menos un sujeto armado se le acercó para dispararle. Actualmente se encuentra dentro de un hospital bajo la supervisión de los expertos en la salud
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2025 18:45
27/10/2025 18:45

CULIACÁN._ Una mujer identificada como Citlali Teresita, de 31 años de edad, fue herida de bala la tarde-noche de este lunes 27 de octubre en una refaccionaria de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

La agresión armada se registró alrededor de las 17:50 en la avenida Adolfo López Mateos, entre la calle Río Tamazula y el canal de riego de la comunidad.

Reportan que Citlali Teresita se encontraba trabajando en el negocio cuando al menos un hombre se le acercó para agredirla a tiros, desconociéndose las razones del ataque.

  • $!Hieren de bala a una mujer en una refaccionaria de Aguaruto, al poniente de Culiacán
  • $!Hieren de bala a una mujer en una refaccionaria de Aguaruto, al poniente de Culiacán
  • $!Hieren de bala a una mujer en una refaccionaria de Aguaruto, al poniente de Culiacán

Tras el hecho, el responsable emprendió la huida del lugar y hasta el momento su paradero es desconocido.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona lesionada provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Municipal los que arribaron para dar fe del hecho.

En el lugar encontraron a la mujer baleada, por lo que solicitaron la intervención del equipo de rescate. Paramédicos de un grupo de emergencias se encargaron de estabilizar a la herida y la trasladaron hacia un hospital.

Reportan que la mujer presentó dos heridas de bala en la zona de la espalda, sin embargo no ha sido dada a conocer su estado de salud actual.

En tanto, la entrada de la refaccionaria fue acordonada con cinta amarilla de precaución para facilitar las labores de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.

Cabe señalar que el inmueble no presentó daños tras el ataque, pues se refiere que la agresión fue directa contra la víctima.

#Violencia
#Mujer
#Agresión
#Herida
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube