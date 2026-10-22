$!Hieren de bala a vendedor de hot dogs en la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos cuando se retiraba de vender hot dogs en una esquina de la Avenida del Mar, en Mazatlán.
El reporte de los hechos se registró a las 23:15 horas del miércoles 21 de octubre en la esquina de la Avenida del Mar con la Calle José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, en la Colonia Palos Prietos.
El vendedor de hot dogs estaba recogiendo el mobiliario de su negocio y lo subía a su camioneta cuando fue agredido.
Malherido y por reacción, abordó su camioneta y trató de escapar, pero a una cuadra de distancia perdió el control y chocó primero contra una carreta de tacos, aunque el vehículo se detuvo tras impactarse después contra un árbol.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron al herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada por elementos de las fuerzas federales y resguarda por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El carrito de hot dogs en el que laboraba el hombre herido se encontraba frente a una carreta de tacos donde el pasado viernes 2 de octubre asesinaron a balazos al propietario de dicha taquería.