$!Hieren de bala a vendedor de hot dogs en la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos cuando se retiraba de vender hot dogs en una esquina de la Avenida del Mar, en Mazatlán.

El reporte de los hechos se registró a las 23:15 horas del miércoles 21 de octubre en la esquina de la Avenida del Mar con la Calle José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, en la Colonia Palos Prietos.

El vendedor de hot dogs estaba recogiendo el mobiliario de su negocio y lo subía a su camioneta cuando fue agredido.