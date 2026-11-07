Hieren de bala en al menos 5 ocasiones a joven en El Walamo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven resultó gravemente herido luego de ser atacado con disparos de arma de fuego la noche de este sábado en la comunidad de El Walamo, ubicada al sur de Mazatlán.

El hecho se registró a las 19:00 horas, donde, de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados dispararon e hirieron en al menos cinco ocasiones a un joven identificado como Uriel “N”, de 21 años, para posteriormente escapar.

El herido fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica, donde se reporta su estado de salud como grave.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y policías municipales, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.