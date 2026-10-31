$!Hieren de bala en su camioneta a vecino de la colonia Jaripillo, en Mazatlán

El hecho violento tuvo lugar en las inmediaciones del cruce de las calles Guaymas, Culiacán y Tuxtla Gutiérrez, donde la víctima se encontraba dentro de una camioneta Jeep Grand Cherokee gris cuando fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Un hombre fue ingresado a un hospital particular luego de sufrir heridas por arma de fuego durante una agresión registrada en la colonia Jaripillo, la mañana de este sábado.

Luego de recibir los disparos, el afectado fue auxiliado y trasladado por Paramédicos de Bomberos Veteranos a una clínica privada, donde quedó bajo atención médica con estado de salud reservado. Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre su identidad.

La camioneta presentó múltiples perforaciones en la carrocería a consecuencia de los impactos. En el sitio se contó con la presencia de efectivos del Ejército Mexicano, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policías municipales.

Sobre los responsables de la agresión, no se dieron a conocer características ni información que permita establecer su paradero.