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Violencia

Hieren de bala en una pierna a hombre en la colonia Díaz Ordaz, en Mazatlán

Luis Alonso, de 52 años, fue trasladado a un hospital tras recibir los primeros auxilios en el lugar del ataque este jueves
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2026 19:03
05/11/2026 19:03

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido en una pierna tras ser agredido con disparos de arma de fuego la tarde de este jueves en la colonia Díaz Ordaz.

El hecho se registró alrededor de las 18:10 horas sobre la calle Ébano, donde, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue atacado a balazos por sujetos armados, quienes tras la agresión huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los primeros respondientes tras el reporte de la agresión, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar, para posteriormente trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

El herido fue identificado como Luis Alonso “N”, de 52 años de edad.

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