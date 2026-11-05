$!Hieren de bala en una pierna a hombre en la colonia Díaz Ordaz, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido en una pierna tras ser agredido con disparos de arma de fuego la tarde de este jueves en la colonia Díaz Ordaz.

El hecho se registró alrededor de las 18:10 horas sobre la calle Ébano, donde, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue atacado a balazos por sujetos armados, quienes tras la agresión huyeron del lugar con rumbo desconocido.