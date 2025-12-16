Hieren de bala y privan a un hombre de su libertad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un trabajador de la construcción fue atacado con disparos de arma de fuego y privado de su libertad cuando se disponía a abordar una camioneta de su empresa.

Las detonaciones y privación ilegal se reportó a las autoridades a las 14:45 horas, en una plaza comercial contigua a una preparatoria técnica ubicada sobre la avenida Carlos Canseco.

Según versiones en el lugar, hombres armados se acercaron al trabajador para obligarlo a abordar un automóvil, pero opuso resistencia y fue agredido con dos disparos de arma de fuego.

Ya herido, el trabajador de la construcción fue subido contra su voluntad a un vehículo y privado de su libertad y hasta el momento se desconoce su paradero.

La zona del ataque fue acordonada y resguardada por Policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias de ley.