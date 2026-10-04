$!Hieren de un disparo en la cabeza a un joven en Urbivilla del Real, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una herida de bala en la cabeza fue herido un vecino del fraccionamiento Urbivilla del Real, tras un ataque con disparos desde un automóvil.

La agresión fue reportada a las 14:15 horas, en la calle Rey Felipe II casi esquina con la calle Príncipe de Asturias.

Según versiones de testigos, un grupo de amigos se encontraban reunidos en la zona de la cochera de una vivienda, cuando pasó un automóvil de color rojo y hombres armados dispararon desde el interior.