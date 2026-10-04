$!Hieren de un disparo en la cabeza a un joven en Urbivilla del Real, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una herida de bala en la cabeza fue herido un vecino del fraccionamiento Urbivilla del Real, tras un ataque con disparos desde un automóvil.
La agresión fue reportada a las 14:15 horas, en la calle Rey Felipe II casi esquina con la calle Príncipe de Asturias.
Según versiones de testigos, un grupo de amigos se encontraban reunidos en la zona de la cochera de una vivienda, cuando pasó un automóvil de color rojo y hombres armados dispararon desde el interior.
Tras el ataque, un joven presentó una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza; sus compañeros le colocaron una playera para contener la hemorragia hasta la llegada del Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes lo trasladaron a un hospital.
La zona fue acordonada por policías de investigación, municipales y efectivos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El herido fue identificado en el lugar como Christian “N”, de 28 años.