$!Hijo asesina a su padre tras riña familiar en Álamos Country, Ahome

AHOME. _ Una discusión familiar culminó en tragedia durante la mañana de este jueves 19 de marzo, luego de que un hombre adulto fuera asesinado a golpes y con arma blanca al interior de su vivienda, en el fraccionamiento Álamos Country. Por estos hechos, las autoridades detuvieron al propio hijo de la víctima como el presunto responsable.
El occiso fue identificado de manera extraoficial por sus familiares como José Arsenio “N”.
El hecho fue reportado a los números de emergencia 911 por la pareja sentimental de la víctima, quien alertó sobre un hombre inconsciente dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Laurel de la India y Hermenegildo Galeana, en el sector surponiente de la ciudad.
Al lugar se movilizaron rápidamente elementos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA). Tras revisar a José Arsenio, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En una primera inspección, se detectó que el cuerpo presentaba múltiples golpes contusos y una herida profunda en el área del mentón, con características propias de un arma blanca.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arribaron de inmediato y procedieron a acordonar la escena del crimen. En el mismo lugar, los uniformados lograron la detención de Arsenio “N”, hijo del fallecido, quien fue señalado de haber perpetrado el ataque tras una acalorada riña.
Fuentes extraoficiales indicaron que el joven detenido presuntamente se encontraba en estado inconveniente al momento de la agresión, factor que habría detonado el desenlace fatal.
El perímetro se mantuvo fuertemente resguardado por la policía preventiva, a la espera de los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación. Será el personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte quien integre la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la mecánica de los hechos y proceder legalmente por el delito de parricidio.
El cuerpo de la víctima será trasladado a una casa funeraria de guardia para la necropsia de ley, la cual determinará con exactitud la causa de la muerte.