$!Hijo asesina a su padre tras riña familiar en Álamos Country, Ahome

AHOME. _ Una discusión familiar culminó en tragedia durante la mañana de este jueves 19 de marzo, luego de que un hombre adulto fuera asesinado a golpes y con arma blanca al interior de su vivienda, en el fraccionamiento Álamos Country. Por estos hechos, las autoridades detuvieron al propio hijo de la víctima como el presunto responsable. El occiso fue identificado de manera extraoficial por sus familiares como José Arsenio “N”.

El hecho fue reportado a los números de emergencia 911 por la pareja sentimental de la víctima, quien alertó sobre un hombre inconsciente dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Laurel de la India y Hermenegildo Galeana, en el sector surponiente de la ciudad. Al lugar se movilizaron rápidamente elementos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA). Tras revisar a José Arsenio, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En una primera inspección, se detectó que el cuerpo presentaba múltiples golpes contusos y una herida profunda en el área del mentón, con características propias de un arma blanca.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arribaron de inmediato y procedieron a acordonar la escena del crimen. En el mismo lugar, los uniformados lograron la detención de Arsenio “N”, hijo del fallecido, quien fue señalado de haber perpetrado el ataque tras una acalorada riña. Fuentes extraoficiales indicaron que el joven detenido presuntamente se encontraba en estado inconveniente al momento de la agresión, factor que habría detonado el desenlace fatal.