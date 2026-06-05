$!Hombre armado y encapuchado asalta sucursal bancaria en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre con una capucha en el rostro y con un arma de fuego en la mano asaltó una sucursal bancaria ubicada sobre la Avenida Rafael Buelna a la altura de la Colonia Francisco Villa. El asalto se reportó a las autoridades a las 14:55 horas, indicando la sucursal bancaria ubicada sobre la Avenida Rafael Buelna entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Batalla del Paredón.

De acuerdo con versiones en el lugar, un hombre armado y con un pasamontañas amagó al personal del banco para que le entregaran el efectivo con el que contaban. La situación causó crisis nerviosa entre los cuentahabientes que esperaban su turno e incluso, una persona se desmayó y cayó inconsciente durante el atraco.