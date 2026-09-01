Hombre asesinado a balazos en Los Alamitos era vecino del lugar; ya fue identificado

CULIACÁN. _ Fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos la noche del pasado domingo 30 de agosto en la cochera de una vivienda en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Ulises “S”, de 50 años de edad, con domicilio en el mismo inmueble donde ocurrió el homicidio, sobre la avenida Arnulfo Peregrina, en los límites con el fraccionamiento Los Lirios.

El cuerpo del hombre fue localizado sin vida en el área de la cochera por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes atendieron el reporte inicial sobre las detonaciones de arma de fuego en el sector.