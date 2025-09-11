Hombre asesinado en ataque armado en colonia Morelos, Culiacán, era escolta de la SSPE

CULIACÁN. _ Era escolta de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), el hombre asesinado tras una persecución armada ocurrida la mañana de este jueves en la colonia Morelos, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Álvaro, de aproximadamente 29 años, quien se encontraba activo en la corporación estatal hasta el momento de su homicidio.
Álvaro fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Ford Lobo Platinum, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados en varias cuadras de la colonia.
Durante la persecución, que se extendió por varias calles, se registraron impactos de bala en viviendas y vehículos. Finalmente, el escolta perdió el control de la camioneta, la cual chocó contra un poste de luz y posteriormente contra la fachada de una casa.
Con el asesinato del escolta de Servicios de Protección, ya suman 49 los elementos de seguridad asesinados en el último año en Sinaloa, en medio de la escalada de violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.