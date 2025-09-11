Hombre asesinado en ataque armado en colonia Morelos, Culiacán, era escolta de la SSPE

CULIACÁN. _ Era escolta de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), el hombre asesinado tras una persecución armada ocurrida la mañana de este jueves en la colonia Morelos, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Álvaro, de aproximadamente 29 años, quien se encontraba activo en la corporación estatal hasta el momento de su homicidio.