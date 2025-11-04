Seguridad
Hombre asesinado en la Rafael Buelna era ex director de Panteones de Culiacán

La víctima fue identificada como Carlos Danilo “B”, de 48 años de edad, quien hasta el año pasado coordinaba los panteones municipales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2025 21:10
04/11/2025 21:10

Como Carlos Danilo “B”, ex director de Panteones del Ayuntamiento de Culiacán, fue identificado el hombre asesinado en la colonia Rafael Buelna este 4 de noviembre.

El hombre de 48 años de edad se desempeñó como encargado de los panteones municipales de la capital hasta el 2024.

El asesinato ocurrió cerca de las 19:00 horas sobre la calle Abedules, entre Pirul y Roble, de la colonia mencionada.

Tras la agresión, la víctima quedó tendida boca arriba sobre la banqueta, frente del que sería su domicilio.

