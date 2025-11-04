Hombre asesinado en la Rafael Buelna era ex director de Panteones de Culiacán

Como Carlos Danilo “B”, ex director de Panteones del Ayuntamiento de Culiacán, fue identificado el hombre asesinado en la colonia Rafael Buelna este 4 de noviembre.

El hombre de 48 años de edad se desempeñó como encargado de los panteones municipales de la capital hasta el 2024.

El asesinato ocurrió cerca de las 19:00 horas sobre la calle Abedules, entre Pirul y Roble, de la colonia mencionada.

Tras la agresión, la víctima quedó tendida boca arriba sobre la banqueta, frente del que sería su domicilio.