Hombre asesinado junto a colegio en Culiacán era jefe de farmacia del IMSS

CULIACÁN._ El hombre asesinado a balazos la tarde de este martes 23 de septiembre, en un estacionamiento público cercano al Hospital Regional del IMSS No. 1, en Culiacán, fue identificado como Luis Omar “N”, jefe de farmacia de dicha institución.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima había salido del hospital y se dirigía a su vehículo cuando fue atacada a tiros, perdiendo la vida en el lugar, ubicado sobre la calle Río Humaya, entre Jesús Andrade y Ruperto L. Paliza.
En la agresión también resultó herido un bebé de un año y 3 meses de edad, quien sufrió una lesión en un brazo por esquirla. Su estado de salud fue reportado como estable.
Tras el ataque, elementos policiacos y militares acudieron al sitio y confirmaron el deceso. El área fue acordonada, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.