Hombre asesinado junto a colegio en Culiacán era jefe de farmacia del IMSS

CULIACÁN._ El hombre asesinado a balazos la tarde de este martes 23 de septiembre, en un estacionamiento público cercano al Hospital Regional del IMSS No. 1, en Culiacán, fue identificado como Luis Omar “N”, jefe de farmacia de dicha institución.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima había salido del hospital y se dirigía a su vehículo cuando fue atacada a tiros, perdiendo la vida en el lugar, ubicado sobre la calle Río Humaya, entre Jesús Andrade y Ruperto L. Paliza.