Hombre baleado pide auxilio en el Palacio de Gobierno de Sinaloa y lo trasladan a un hospital

Un hombre identificado como José Pierre, de 35 años, logró llegar por su cuenta la noche del 16 de noviembre hasta las cercanías de Palacio de Gobierno, donde pidió ayuda tras escapar, según declaró, de varios días de presunto cautiverio.

El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas. Reportan que el hombre presentaba heridas de bala y un visible estado de desorientación.

Según informes, momentos antes del hecho, a través de una llamada al 911, se había informado sobre una persona herida abandonada en las inmediaciones de las vías del tren, en la colonia El Palmito Viejo, junto al Canal Recursos. Elementos policiacos acudieron a la zona pero no lograron localizar a nadie.

Fue hasta que José llegó caminando al área del Centro Cívico, donde transeúntes solicitaron apoyo médico al verlo lesionado. Paramédicos de Cruz Roja acudieron de inmediato y lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo vigilancia médica debido a que presentó al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo.

Elementos de la Policía de Investigación y de la Fiscalía General del Estado se encuentran investigando el caso para esclarecer dónde estuvo retenido el hombre, cómo logró escapar y en qué circunstancias recibió los disparos. Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y establecer la secuencia de los hechos.