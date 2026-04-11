Hombre cae a canal y es hallado sin vida en Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida este sábado 11 de abril tras caer el día anterior a un canal ubicado en Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El occiso fue identificado como César Arnoldo “N”, de 50 años de edad.

Los primeros reportes indican que la noche del 10 de abril, el hombre trató de cruzar un puente sobre el afluente y cayó tras una maniobra fallida a bordo de su bicicleta.

Tras el incidente, personal de Bomberos Culiacán desplegó labores de búsqueda.

Fue hasta este sábado que los socorristas rescataron el cuerpo del adulto, que quedó atorado entre ramas dentro del agua.