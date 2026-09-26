Hombre de nacionalidad china, el herido tras ataque a centro de rehabilitación en Culiacán

Liam Yan Chin, de 42 años y de nacionalidad china, fue identificado como el hombre que resultó herido durante el ataque a balazos contra un centro de rehabilitación de la colonia Revolución, en Culiacán.

La agresión ocurrió durante la mañana de este sábado en el cruce de las calles General Viviano Dávalos y Manuel Estrada.

Yan Chin sufrió una herida de bala en una de las piernas y fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.

El ataque dejó daños en la fachada y varios cristales del centro de rehabilitación. Algunos de los disparos también alcanzaron una vivienda contigua.

En el sitio fueron localizados alrededor de 80 casquillos de distintos calibres.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y resguardaron la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Hasta el momento no se han informado sobre detenidos por este hecho.