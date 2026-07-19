$!Hombre desaparece en aguas del Río Presidio a la altura de la comunidad de Barrón

MAZATLÁN._ Cuando se refrescaba junto otros familiares, un hombre desapareció en las aguas del Río Presidio, luego de agotar sus recursos sus acompañantes lo reportaron a los cuerpos de auxilio.
La desaparición en el río se reportó a las 19:15 horas, en la zona conocida como la trampa de Barrón, justo donde desemboca al mar el Río Presidio.
Dos familiares relataron que Juan Manuel se refrescaba en el río junto a ellos y de repente se sumergió y ya no salió a flote, de inmediato comenzaron a sumergirse en la zona donde lo vieron la última vez, pero lo encontraron y lo reportaron a las autoridades.
Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y personal de Protección Civil llegó al lugar para activar el Protocolo de Búsqueda y Rescate, pero las condiciones de iluminación en la zona no eran favorables, por lo que se programó iniciarlo hasta las primeras joyas de luz de este lunes.
Familiares indicaron que el desaparecido se llama Juan Manuel “N”, tiene 36 años y es originario de Barrón.