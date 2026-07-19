$!Hombre desaparece en aguas del Río Presidio a la altura de la comunidad de Barrón

MAZATLÁN._ Cuando se refrescaba junto otros familiares, un hombre desapareció en las aguas del Río Presidio, luego de agotar sus recursos sus acompañantes lo reportaron a los cuerpos de auxilio.

La desaparición en el río se reportó a las 19:15 horas, en la zona conocida como la trampa de Barrón, justo donde desemboca al mar el Río Presidio.

Dos familiares relataron que Juan Manuel se refrescaba en el río junto a ellos y de repente se sumergió y ya no salió a flote, de inmediato comenzaron a sumergirse en la zona donde lo vieron la última vez, pero lo encontraron y lo reportaron a las autoridades.