Hombre desaparece tras sumergirse al río cerca de presa El Varejonal, en Badiraguato

Un hombre fue reportado como extraviado tras sumergirse en un río en las inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, o El Varejonal, en Badiraguato.

La persona fue identificada de manera preliminar como Ramón “N”, de aproximadamente 60 años de edad.

Los primeros informes apuntan a que trató de cruzar el río, a la altura del panteón de El Varejonal, y ya no salió.

El incidente fue reportado a los números de emergencia alrededor de las 12:50 horas de este sábado, y se confirmó la movilización de cuerpos de rescate.

El hombre fue descrito como alto, complexión robusta, y al momento de su extravío portaba una playera de resaca color blanca, y un short color azul oscuro.

En el lugar se confirmó el traslado de elementos de Protección Civil de Badiraguato, quienes continúan con las labores de búsqueda del hombre.