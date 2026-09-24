$!Hombre en aparente crisis lesiona a bombero y causa otros daños en Mazatlán

El ataque se reportó a las 14:00 horas de este jueves en la Calle Culiacán esquina con la Avenida Mazatlán, del Fovissste Playa Azul, donde se encuentra instalada una estación de Bomberos Veteranos.

MAZATLÁN._ Un hombre con aparente trastorno psicológico lesionó a un elemento de Bomberos Veteranos al lanzarle una piedra, además de causar daños en los cristales de una ambulancia, un vehículo particular y una boutique.

El hombre en crisis causó destrozos en un auto estacionado, una ambulancia y en un boutique antes de que elementos de la institución intentaran someterlo, ya que fueron agredidos con piedras que dicha persona lanzaba a diestra y siniestra.

Finalmente fue sometido por los bomberos y lo entregaron a policías municipales que llegaron al lugar.

El elemento lesionado con una piedra requirió una sutura de tres puntos en una herida en la cabeza y se reporta estable de salud.