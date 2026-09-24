$!Hombre en aparente crisis lesiona a bombero y causa otros daños en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre con aparente trastorno psicológico lesionó a un elemento de Bomberos Veteranos al lanzarle una piedra, además de causar daños en los cristales de una ambulancia, un vehículo particular y una boutique.
El ataque se reportó a las 14:00 horas de este jueves en la Calle Culiacán esquina con la Avenida Mazatlán, del Fovissste Playa Azul, donde se encuentra instalada una estación de Bomberos Veteranos.
El hombre en crisis causó destrozos en un auto estacionado, una ambulancia y en un boutique antes de que elementos de la institución intentaran someterlo, ya que fueron agredidos con piedras que dicha persona lanzaba a diestra y siniestra.
Finalmente fue sometido por los bomberos y lo entregaron a policías municipales que llegaron al lugar.
El elemento lesionado con una piedra requirió una sutura de tres puntos en una herida en la cabeza y se reporta estable de salud.